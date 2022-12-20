Пиняев: Роналду или Месси? Все смотрели финал ЧМ-2022 и понимают, кто лучший футболист

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает форварда сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.
«Роналду или Месси? Мне не стоит отвечать: позавчера все смотрели финал чемпионата мира и понимают, кто лучший футболист прямо сейчас. Роналду — один из лучших в истории. Хотел бы получить пас от Лионеля Месси. Хотелось бы побывать с ним в одной команде и посмотреть, как он думает», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины завоевала трофей, обыграв в финале сборную Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.). Сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Марокко (0:1).
Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022. Видеоролик: