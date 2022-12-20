Пиняев: Роналду или Месси? Все смотрели финал ЧМ-2022 и понимают, кто лучший футболист

«Роналду или Месси? Мне не стоит отвечать: позавчера все смотрели финал чемпионата мира и понимают, кто лучший футболист прямо сейчас. Роналду — один из лучших в истории. Хотел бы получить пас от Лионеля Месси. Хотелось бы побывать с ним в одной команде и посмотреть, как он думает», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.