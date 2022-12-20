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1 час назад

В Москве продается мяч с автографом Месси

Спорт день за днем

В Москве продается мяч в автографом нападающего сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, сообщает «РБ Спорт».

В Москве продается мяч с автографом Месси за ₽25 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Владелица мяча, Наталья из Митино, написала к описанию к товару, что Месси подписал мяч на во время чемпионата мира-2018. Владелица мяча готова подтвердить подлинность товара.

Цена мяча 25 млн рублей.

18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира 2022 года. В финале турнира сыграли сборные Аргентины и Франции.

Месси угодил в скандал после победы на ЧМ-2022

Победителями чемпионата мира стали аргентинцы. Капитан сборной Лионель Мессии завоевал первый титул чемпиона мира в карьере. В финальном матче Месси забил два гола.

25-летний нападающий заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной.

Футбол,Лионель Месси,
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