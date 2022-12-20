В Москве продается мяч с автографом Месси за ₽25 млн

В Москве продается мяч в автографом нападающего сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, сообщает «РБ Спорт».

Владелица мяча, Наталья из Митино, написала к описанию к товару, что Месси подписал мяч на во время чемпионата мира-2018. Владелица мяча готова подтвердить подлинность товара.

Цена мяча 25 млн рублей.

18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира 2022 года. В финале турнира сыграли сборные Аргентины и Франции.

Победителями чемпионата мира стали аргентинцы. Капитан сборной Лионель Мессии завоевал первый титул чемпиона мира в карьере. В финальном матче Месси забил два гола.