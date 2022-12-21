Мостовой не уверен, что Мбаппе повторит достижения Месси

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком завершившегося чемпионата мира в Катаре.
"Лучшим бомбардиром и игроком должны быть футболисты, которые доходят до финала. Для меня Месси — лучший игрок этого турнира. Его вклад в победу был весомее. Что касается Мбаппе, то до 76-й минуты мы Францию вместе с ним не видели на поле, а то, что произошло потом – фантастика. У Мбаппе впереди величайший футбольный век. Он и так относится к числу лучших футболистов планеты. Другое дело, что вряд ли он повторит то, что сделал в футбольном мире Месси", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что по версии Международной федерации футбола (ФИФА) лучшим игроком турнира был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. Два гола были забиты им с пенальти. Лионель Месси отметился дублем в заключительном матче. Всего на счету 23-летнего француза в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира. У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Ранее стало известно, какую речь произнес Мбаппе в перерыве финала ЧМ.