Мостовой не уверен, что Мбаппе повторит достижения Месси

"Лучшим бомбардиром и игроком должны быть футболисты, которые доходят до финала. Для меня Месси — лучший игрок этого турнира. Его вклад в победу был весомее. Что касается Мбаппе, то до 76-й минуты мы Францию вместе с ним не видели на поле, а то, что произошло потом – фантастика. У Мбаппе впереди величайший футбольный век. Он и так относится к числу лучших футболистов планеты. Другое дело, что вряд ли он повторит то, что сделал в футбольном мире Месси", - приводит слова Мостового "Чемпионат".