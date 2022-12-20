Дешам может остаться на посту главного тренера сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раздумывает о дальнейших вариантах продолжения карьеры.

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Как информирует испанская газета As, 54-летний специалист продолжит работу в национальной команде лишь в том случае, если Федерация футбола Франции (FFF) предложит ему четырехлетнее трудовое соглашение.

Ближайшая встреча главы FFF Ноэля Ле ере запланирована на январь 2023-го года. В случае, если Дешам примет решение уйти из сборной, основным кандидатом ему на замену является экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Франция не смогла защитить свой титул чемпиона мира, который выиграла в 2018 году на мундиале в России, обыграв в финале Хорватию.

По ходу поединка Франции пришлось отыгрываться: сначала команда сравняла счет после того, как уступала 0:2, а в компенсированное время сравняла при 2:3 и перевела игру в серию пенальти. Все три мяча в основное и дополнительное время забил Килиан Мбаппе. В серии послематчевых пенальти точнее оказалась Аргентина — 4:2.