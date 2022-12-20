ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
52 минуты назад

Дешам может остаться на посту главного тренера сборной Франции до 2026 года

Газета.Ru

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раздумывает о дальнейших вариантах продолжения карьеры.

Дешам может остаться на посту главного тренера сборной Франции
Фото: газета.ругазета.ру

Как информирует испанская газета As, 54-летний специалист продолжит работу в национальной команде лишь в том случае, если Федерация футбола Франции (FFF) предложит ему четырехлетнее трудовое соглашение.

Ближайшая встреча главы FFF Ноэля Ле ере запланирована на январь 2023-го года. В случае, если Дешам примет решение уйти из сборной, основным кандидатом ему на замену является экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Франция не смогла защитить свой титул чемпиона мира, который выиграла в 2018 году на мундиале в России, обыграв в финале Хорватию.

По ходу поединка Франции пришлось отыгрываться: сначала команда сравняла счет после того, как уступала 0:2, а в компенсированное время сравняла при 2:3 и перевела игру в серию пенальти. Все три мяча в основное и дополнительное время забил Килиан Мбаппе. В серии послематчевых пенальти точнее оказалась Аргентина — 4:2.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси больше не сыграет за клуб в 2022 году.

Футбол,Дидье Дешам,Зинедин Зидан,Лионель Месси,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители