Экс-футболист Дуймович рассказал об отношении хорватов к России

Экс-игрок сборной Хорватии и клубов РПЛ Томислав Дуймович высказался о том, что защитник национальной команды Дкян Ловрен остался в «Зените». Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Большинство хорватов не имеют ничего против поехать играть в Россию сегодня. Многие европейские футболисты ушли. Но хорваты как сербы — если есть возможность, могут поехать играть в Россию. Думаю, у Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — сказал Дуймович.
Напомним, Ловрен участвовал в чемпионате мира в Катаре. В составе сборной Хорватии он занял третье место на турнире, обыграв в матче за бронзу национальную команду Марокко. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хорватский защитник принял участие в 15 матчах за «Зенит», в которых ему удалось забить один мяч и сделать одну результативную передачу.