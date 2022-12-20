Экс-футболист Дуймович рассказал об отношении хорватов к России

«Большинство хорватов не имеют ничего против поехать играть в Россию сегодня. Многие европейские футболисты ушли. Но хорваты как сербы — если есть возможность, могут поехать играть в Россию. Думаю, у Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — сказал Дуймович.