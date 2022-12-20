Пиняев прокомментировал возможный переход РФС в Азию

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не принимала участия в жеребьевке на чемпионат Европы 2024 года. 27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что организация на ближайшем заседании исполкома, которое намечено на 23 декабря, рассмотрит вопрос о переходе в АФК.

"Я не того масштаба человек, который может это комментировать, как-то реагировать на это, - сказал Пиняев, отвечая на вопрос о том, как он относится к возможному переходу РФС в АФК. - Я футболист, я буду играть там, куда меня вызовут. Мне это неважно, главное, чтобы меня вызывали в национальную сборную, хочу побеждать в каждом матче".

"Надеюсь, что я в матчах национального чемпионата буду доказывать свою состоятельность и меня вызовут в сборную, надеюсь, получится там себя показать", - добавил собеседник агентства.

Пиняеву 18 лет, 1 декабря он был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий на клубном уровне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. 17 ноября он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0), став самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле за национальную команду (18 лет и 15 дней). Прежним рекордсменом по этому показателю был вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев - на момент первой игры в товарищеском матче со сборной Норвегии (2:3) 28 апреля 2004 года ему было 18 лет и 20 дней.