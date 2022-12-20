ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
35 минут назад

Невеста Криштиану Роналду рассказала о смерти сына и болезни дочери

Газета.Ru

Невеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, модель и танцовщица Джорджина Родригес, дала откровенное интервью журналу Elle España. Соответствующая статья появилась на сайте издания.

Невеста Роналду рассказала о смерти сына и болезни дочери
Фото: Elle SpainElle Spain

Джорджина Родригес стала героиней январского номера испанской версии журнала Elle. Невеста Криштиану Роналду снялась для обложки издания и дала откровенное интервью, в котором рассказала о 2022-м, как о «самом трудном годе в своей жизни».

«Самый счастливый момент стал самым грустным и останется с нами на всю жизнь», — заявила она.

Дело в том, что в апреле у модели и футболиста родилась дочь, а ее брат-близнец умер во время родов.

На момент интервью семимесячная Белла Эсмеральда была госпитализирована с бронхиолитом.

«Джорджина Родригес провела ночь в больнице со своей маленькой девочкой, самой младшей из пяти детей, которых они воспитывают вместе с Криштиану Роналду. Однако, несмотря на усталость, она не отменила нашу встречу», — отмечают редакторы Elle España. «У нее высокая температура. Все, что я хочу, это быть с моей маленькой девочкой в больнице», — поделилась модель.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес опубликовали селфи с ЧМ-2022 в Катаре

В беседе с журналистами Джорджина Родригес также рассказала об отношениях с Криштиану Роналду.

«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда, когда я впервые увидела его, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого, такого внимательного мужчину… И да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям, особенно женщинам, необязательно использовать это в уничижительном смысле. Очевидно, что мои отношения с ним позволили мне осуществить многие мои мечты, но всегда, как до, так и после встречи с ним, я вкладывала одну и ту же страсть во все, что делала… Будь я уборщицей, продавцом или моделью», — рассказала она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что невеста Криштиану Роналду появилась на матче в Катаре в украшениях на $2,2 млн.

Футбол,Джорджина Родригес,Криштиану Роналду,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители