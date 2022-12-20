Невеста Роналду рассказала о смерти сына и болезни дочери

«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда, когда я впервые увидела его, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого, такого внимательного мужчину… И да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям, особенно женщинам, необязательно использовать это в уничижительном смысле. Очевидно, что мои отношения с ним позволили мне осуществить многие мои мечты, но всегда, как до, так и после встречи с ним, я вкладывала одну и ту же страсть во все, что делала… Будь я уборщицей, продавцом или моделью», — рассказала она.