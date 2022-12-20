Невеста Роналду рассказала о смерти сына и болезни дочери

Невеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, модель и танцовщица Джорджина Родригес, дала откровенное интервью журналу Elle España. Соответствующая статья появилась на сайте издания.
Джорджина Родригес стала героиней январского номера испанской версии журнала Elle. Невеста Криштиану Роналду снялась для обложки издания и дала откровенное интервью, в котором рассказала о 2022-м, как о «самом трудном годе в своей жизни».
«Самый счастливый момент стал самым грустным и останется с нами на всю жизнь», — заявила она.
Дело в том, что в апреле у модели и футболиста родилась дочь, а ее брат-близнец умер во время родов.
На момент интервью семимесячная Белла Эсмеральда была госпитализирована с бронхиолитом.
«Джорджина Родригес провела ночь в больнице со своей маленькой девочкой, самой младшей из пяти детей, которых они воспитывают вместе с Криштиану Роналду. Однако, несмотря на усталость, она не отменила нашу встречу», — отмечают редакторы Elle España. «У нее высокая температура. Все, что я хочу, это быть с моей маленькой девочкой в больнице», — поделилась модель.
В беседе с журналистами Джорджина Родригес также рассказала об отношениях с Криштиану Роналду.
«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда, когда я впервые увидела его, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого, такого внимательного мужчину… И да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям, особенно женщинам, необязательно использовать это в уничижительном смысле. Очевидно, что мои отношения с ним позволили мне осуществить многие мои мечты, но всегда, как до, так и после встречи с ним, я вкладывала одну и ту же страсть во все, что делала… Будь я уборщицей, продавцом или моделью», — рассказала она.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что невеста Криштиану Роналду появилась на матче в Катаре в украшениях на $2,2 млн.