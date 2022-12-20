Абрамович рассматривает возможность покупки турецкого клуба

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович выбрал турецкий Стамбул в качестве места жительства, сообщил Hurriyet. По информации источника, российский миллиардер рассматривает возможность приобретения одного из турецких клубов.

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В 2003 году Абрамович выкупил «Челси» у Кнна Бейтса за 140 млн фунтов стерлингов. В эпоху российского предпринимателя лондонский клуб пятикратным чемпионом Англии, а также двукратным победителем Лиги Чемпионов, Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.