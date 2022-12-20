ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Абрамович рассматривает возможность покупки турецкого клуба

Спорт день за днем

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович выбрал турецкий Стамбул в качестве места жительства, сообщил Hurriyet. По информации источника, российский миллиардер рассматривает возможность приобретения одного из турецких клубов.

Абрамович рассматривает возможность покупки турецкого клуба
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

В 2003 году Абрамович выкупил «Челси» у Кнна Бейтса за 140 млн фунтов стерлингов. В эпоху российского предпринимателя лондонский клуб пятикратным чемпионом Англии, а также двукратным победителем Лиги Чемпионов, Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

В марте Абрамович был включен властями Великобритании в санкционный список. Российский предприниматель принял решение продать клуб после наложенных санкций. С 6 по 7 мая было объявлено о продаже «Челси» Тодду Боэли, Марку Уолтеру и Хансйоргу Виссу. По данным The World Street Journal, сумма сделки составила 4,3 млрд фунтов стерлингов.

Футбол,Роман Абрамович,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители