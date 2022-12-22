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55 минут назад

Сергей Юран проведёт переговоры с «Рубином» в Казани о назначении на пост главного тренера

Чемпионат.comиещё 2

Российский специалист Сергей Юран проведёт переговоры с руководством «Рубина» по поводу своего назначения на пост главного тренера. Встреча состоится в ближайшие дни в Казани. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сергей Юран проведёт переговоры с «Рубином»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом назначение Юрана может сорваться, так как многие болельщики «Рубина» хотят видеть во главе казанской команды другого человека.

«Переговоры действительно есть, это факт. Но репутация Юрана, мягко говоря, неоднозначная, поэтому окончательного решения на данны

Многие болельщики, и не только они, хотели бы, чтобы главным тренером был утверждён нынешний исполняющий обязанности Юрий Уткульбаев, под руководством которого «Рубин» выиграл две игры из двух на финише первой части чемпионата», — добавил источник «Чемпионата».

Футбол,Сергей Юран,
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