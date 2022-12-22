Сергей Юран проведёт переговоры с «Рубином»

Российский специалист Сергей Юран проведёт переговоры с руководством «Рубина» по поводу своего назначения на пост главного тренера. Встреча состоится в ближайшие дни в Казани. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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При этом назначение Юрана может сорваться, так как многие болельщики «Рубина» хотят видеть во главе казанской команды другого человека.

«Переговоры действительно есть, это факт. Но репутация Юрана, мягко говоря, неоднозначная, поэтому окончательного решения на данны