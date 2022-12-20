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1 час назад

Роналду намерен участвовать на ЧМ-2026

Спорт день за днем

Нападающий Криштиану Роналду не намерен заканчивать выступление за сборную Португалии, пишет испанское издание Marca.

Роналду намерен участвовать на ЧМ-2026
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По информации источника, 37-летний португалец не планирует завершать карьеру в национальной команде. Его окружение указывает на то, что возможной целью Роналду является выступление на ЧМ-2026.

Отмечается, для форварда вылет Португалии с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала стал наиболее болезненным после победы на турнире в Катаре Аргентины, за которую выступает Лионель Месси.

Из-за неудовлетворительных результатов сборной Португалии был уволен главный тренер команды Фернанду Сантуш. По сообщению СМИ, главный кандидат на его замену — Жозе Моуриньо.

Португальский нападающий Криштиану Роналду является свободным агентом после разрыва контракта с английским клубом «Манчестер Юнайтед», который произошел из-за скандального интервью футболиста, где игрок раскритиковал работу руководства и главного тренера команды. Роналду заявил, что он не уважает своего наставника Эрика Тен Хага.

Сообщалось, что 37-летний футболист близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Наср». Для поддержания формы португалец в данный момент тренируется на базе «Реала».

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