Зидан может возглавить «Ювентус»

В данный момент команду тренирует Массимилиано Аллегри.
«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Об этом информируют французские СМИ.
По данным источника, положение нынешнего наставника команды Массимилиано Аллегри серьезно пошатнулось после отставки совета директоров вместе с президентом клуба Андреа Аньелли.
Отмечается, что Зидан хотел возглавить сборную Франции, однако, специалист понимает, что Федерация футбола страны, скорее всего, продлит контракт с Дидье Дешамом, который вывел команду в финал ЧМ-2022.
Впрочем, Зидан не намерен спешить с возвращением к тренерской деятельности и планирует тщательно взвесить каждое поступившее предложение.