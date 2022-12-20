Зидан может возглавить «Ювентус»

В данный момент команду тренирует Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Об этом информируют французские СМИ.

По данным источника, положение нынешнего наставника команды Массимилиано Аллегри серьезно пошатнулось после отставки совета директоров вместе с президентом клуба Андреа Аньелли.

Отмечается, что Зидан хотел возглавить сборную Франции, однако, специалист понимает, что Федерация футбола страны, скорее всего, продлит контракт с Дидье Дешамом, который вывел команду в финал ЧМ-2022.