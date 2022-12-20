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1 час назад

Зидан может возглавить «Ювентус»

Советский спорт

В данный момент команду тренирует Массимилиано Аллегри.

Зидан может возглавить «Ювентус»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Об этом информируют французские СМИ.

По данным источника, положение нынешнего наставника команды Массимилиано Аллегри серьезно пошатнулось после отставки совета директоров вместе с президентом клуба Андреа Аньелли.

Отмечается, что Зидан хотел возглавить сборную Франции, однако, специалист понимает, что Федерация футбола страны, скорее всего, продлит контракт с Дидье Дешамом, который вывел команду в финал ЧМ-2022.

Впрочем, Зидан не намерен спешить с возвращением к тренерской деятельности и планирует тщательно взвесить каждое поступившее предложение.

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