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1 час назад

Гильермо Очоа станет игроком «Салернитаны»

Betassist

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа продолжит карьеру в Серии А. По информации Фабрицио Романо, 37-летний футболист присоединится к «Салернитане», а контракт будет рассчитан до лета 2023 года.

Вратарь Мексики Очоа нашел новый клуб
Фото: BetassistBetassist

Напомним, Очоа является воспитанником «Америки», с которой у него истекает соглашение 31 декабря. Также Гильермо выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду» и «Стандард».

В составе национальной команды голкипер отыграл 135 матчей, пропустил 136 мячей и 57 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. За 17 лет в сборной Очоа помог мексиканцам четыре раза выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015, 2019). С ним национальная команда взяла бронзу Олимпиады (2020) и Кубка Америки (2007).

Чемпионат мира в Катаре стал для Гильермо Очоа уже пятым по счёту. На первых двух мундиалях он был запасным, на трёх последующих – основным стражем ворот зелёных.

Футбол,Фабрицио Романо,Гильермо Очоа,
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