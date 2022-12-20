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1 час назад

Бекхэм выделил двух игроков сборной Англии

Евро-футбол.Ру

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о нынешнем подборе футболистов в национальной команде.

Бекхэм выделил двух игроков сборной Англии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Вы только взгляните на игру Сака и Беллингема. Они обладают невероятными игровыми качествами. Такие турниры, как чемпионат мира, побеждаете ли вы на них или нет, всегда являются большим опытом. Его вы можете перенести на следующие свои матчи», - передает слова Бекхэма Just Arsenal.

Напомним, что сборная Англии дошла на чемпионате мира в Катаре до стадии ¼ финала, где проиграла национальной команде Франции со счетом 1:2.

Футбол,Дэвид Бекхэм,Манчестер Юнайтед,
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