Бекхэм выделил двух игроков сборной Англии

«Вы только взгляните на игру Сака и Беллингема. Они обладают невероятными игровыми качествами. Такие турниры, как чемпионат мира, побеждаете ли вы на них или нет, всегда являются большим опытом. Его вы можете перенести на следующие свои матчи», - передает слова Бекхэма Just Arsenal.