Сборную Аргентины эвакуировали на вертолете из-за 4-миллионной толпы фанатов

«Нам не дают проехать и поприветствовать всех, кто собрался у Обелиска. Сопровождающие нас службы безопасности не разрешают ехать дальше. Прошу прощения от имени всех игроков-чемпионов», - процитировало ТАСС главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.