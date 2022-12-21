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30 минут назад

Сборную Аргентины эвакуировали на вертолете из-за 4-миллионной толпы фанатов

ТК «Звезда»иещё 6

Футболистов сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолете из-за многомиллионной ликующей толпы, заполнившей улицы Буэнос-Айреса.

Сборную Аргентины эвакуировали на вертолете из-за 4-миллионной толпы фанатов
Фото: ТРК ЗвездаТРК Звезда

«Нам не дают проехать и поприветствовать всех, кто собрался у Обелиска. Сопровождающие нас службы безопасности не разрешают ехать дальше. Прошу прощения от имени всех игроков-чемпионов», - процитировало ТАСС главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

Напомним, что 20 декабря в Аргентины объявили выходным днем, чтобы все смогли отметить победу национальной сборной на Чемпионате мира по футболу 2022.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины обыграла команду Франции и в третий раз в истории своей страны завоевала Кубок чемпиона мира по футболу.

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