ПСЖ до конца года намерен продлить контракт с Месси

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" до конца года намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом во вторник сообщил портал Goal.

По информации источника, Месси уже получил приглашение на переговоры с ПСЖ от президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. Портал отмечает, что переговоры между сторонами должны пройти в ближайшие дни. Аргентинец произвел впечатление на руководство клуба своим отношением к делу. Нынешний контракт Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

Месси 35 лет, он выступает за французский ПСЖ с лета 2021 года. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за испанскую "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.