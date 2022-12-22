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1 час назад

Роналдиньо назвал следующего обладателя «Золотого мяча»

Евро-футбол.Руиещё 3

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо высказался о том, кто станет обладателем «Золотого мяча» в следующем году.

Роналдиньо назвал следующего обладателя «Золотого мяча»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что Лионель Месси получит восьмой «Золотой мяч». Он оформил дубль в финале чемпионата мира и стал обладателем трофея. Благодаря этому Лео войдет в историю», - передает слова бразильца портал Sportskeeda.

Напомним, что национальная команда Аргентины победила в финале чемпионата мира - 2022 сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.

Футбол,Лионель Месси,
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