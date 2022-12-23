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27 минут назад

Экс-игрок "Ливерпуля" Каррагер восхитился силой духа Роналду

Газета.Ruиещё 2

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду, передает Daily Mail. Он отметил, что никогда не был большим поклонником форварда, однако признал, что восхищается его силой духа, и отметил, что Роналду - сильный ментально игрок.

Экс-игрок "Ливерпуля" Каррагер восхитился силой духа Роналду
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

"У него никогда не было возможности расслабиться и сказать, что он лучший. "Да, ты хорош, но не настолько, насколько хорош Месси" – вот с чем он всегда сталкивался", – заявил Каррагер.

Напомним, что буквально во время старта чемпионата мира в Катаре Роналду остался без команды. Его соглашение с "Манчестер Юнайтед" было расторгнуто из-за конфликта, который возник из-за скандального интервью форварда. Он провел в клубе полтора года. В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии 10 матчей, отметившись одним забитым мячом. В последних матчах Роналду отсутствовал из-за разногласий с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Вместе со сборной Португалии он закончил выступление на чемпионате мира в Катаре на стадии четвертьфинала. Нападающий принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым мячом (с пенальти) в ворота сборной Ганы. Ранее сообщалось, что бывший боец ММА Джефф Монсон считает, что возраст повлиял на сегодняшнего Криштиану Роналду.

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