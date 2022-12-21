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1 час назад

Источник: УЕФА может отстранить "Ювентус" от еврокубков

Газета.Ruиещё 4

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить туринский «Ювентус» от участия в еврокубках. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

УЕФА может отстранить "Ювентус" от еврокубков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, подобные меры будут применены к клубу в случае подтверждения факта финансовых нарушений. Сейчас в отношении команды ведется расследование.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в период пандемии коронавируса туринцы тайно выплачивали зарплату своим футболистам, хотя публично клуб объявил, что игроки временно отказались от денег.

«Ювентус» выплатил 17 футболистам около 60 миллионов евро. Несмотря на публичное заявление о том, что игроки отказались от окладов, руководство «Старой сеньоры» заключило с футболистами тайные соглашения о выплате больших сумм.

«Ювентус» после 15-ти туров набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» пересмотрел список своих трансферных целей после чемпионата мира — 2022 в Катаре. Руководство и тренерский штаб «синих» обратили внимание на четырех футболистов, ярко проявивших себя на мундиале.

Футбол,УЕФА,
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