Источник: Миллер и Медведев прибыли в Бразилию для переговоров по Клаудиньо и Алберто

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прибыли в Бразилию для переговоров с «Палмейрасом» и «Коринтиансом» по Клаудиньо и Юри Алберто, информирует издание Lance.

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Накануне другие бразильские инсайдеры сообщали, что кто-то из руководства «Зенита» прибудет в Бразилию для знакомства со структурой местного футбола и системой управления клубами.