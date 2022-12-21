Возможный переход РФС в азиатскую конфедерацию посчитали оправданным

Вероятность допуска российских клубов и сборных к турнирам под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент крайне мала, обсуждение альтернатив текущему положению неизбежно и оправданно. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года в России, бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин.
28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не принимала участия в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года. 27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что организация на ближайшем заседании исполкома рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Оно состоится 23 декабря.
"Мне кажется, что в данный момент вероятность крайне мала, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о возможностях для возвращения сборных и клубов в турниры УЕФА и ФИФА на нейтральной территории. - Мы - давний и полноценный член УЕФА. Провели массу турниров, есть прочные связи, есть доверие на любых рабочих уровнях. В футболе мы считаем себя частью Европы".
"Но параллельно мы сталкиваемся с невозможностью играть ни сборным, ни клубам, что существенно влияет на наш футбол. И это мягко сказано! Поэтому обсуждение каких-то альтернатив абсолютно неизбежно и оправданно. Такое положение вещей, когда сборная не играет, долго сохраняться не может", - добавил собеседник агентства.
Сборная России после отстранения в сентябре провела неофициальный товарищеский матч с командой Киргизии (2:1). В ноябре подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграли с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0. Игры шли в зачет рейтинга ФИФА.