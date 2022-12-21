Возможный переход РФС в азиатскую конфедерацию посчитали оправданным

"Мне кажется, что в данный момент вероятность крайне мала, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о возможностях для возвращения сборных и клубов в турниры УЕФА и ФИФА на нейтральной территории. - Мы - давний и полноценный член УЕФА. Провели массу турниров, есть прочные связи, есть доверие на любых рабочих уровнях. В футболе мы считаем себя частью Европы".