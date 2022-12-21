Лучший молодой футболист России заявил о желании играть в Европе

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Сергей Пиняев заявил о желании играть в европейском клубе. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Не могу сказать, в каком конкретно я бы хотел играть, пока в любом европейском. Хотелось бы получить пас от Лео Лео Месси», — заявил 18-летний футболист.

Он подчеркнул, что в некоторых моментах еще не готов к переезду, однако при возможности и готовности примет такое предложение.

1 декабря Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Приз вручается лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги по итогам года.