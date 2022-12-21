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54 минуты назад

Лучший молодой футболист России заявил о желании играть в Европе

Lenta.ru

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Сергей Пиняев заявил о желании играть в европейском клубе. Его слова приводит РИА Новости.

Лучший молодой футболист России заявил о желании играть в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не могу сказать, в каком конкретно я бы хотел играть, пока в любом европейском. Хотелось бы получить пас от Лео Лео Месси», — заявил 18-летний футболист.

Он подчеркнул, что в некоторых моментах еще не готов к переезду, однако при возможности и готовности примет такое предложение.

1 декабря Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Приз вручается лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги по итогам года.

Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Он также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года хавбек перешел в «Крылья Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.

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