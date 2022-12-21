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27 минут назад

As: "Ан‑Наср" является единственным вариантом продолжения карьеры для Роналду

Газета.Ruиещё 1

«Ан Наср» из Саудовской Аравии на текущий момент является единственным клубом, который сделал предложение португальскому форварду Криштиану Роналду. Об этом сообщает As.

Роналду получил предложение только от одного клуба
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным источника, «Ан Наср» согласовал с нападающим контракт на 2,5 года с суммарным доходом €200 млн за сезон, однако эта информация пока не подтверждена. As утверждает, что у 37-летнего португальца практически нет вариантов продолжения карьеры в Европе.

Летом сообщалось, что в число претендентов на футболиста входят «Барселона», мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Наполи», однако сейчас постоянный интерес к игроку поддерживает только «Ан Наср», говорится в материале.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира — 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

Ранее Пирс Морган заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси «переусердствовал» с празднованием победы на ЧМ-2022.

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