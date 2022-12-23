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1 час назад

Мбаппе отказался от отпуска после чемпионата мира - 2022

Газета.Ruиещё 5

Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался от десятидневного отпуска, который причитался ему после чемпионата мира - 2022, сообщает Get French Football News.

Мбаппе отказался от отпуска после чемпионата мира - 2022
Фото: Natacha Pisarenko/APNatacha Pisarenko/AP

Сообщается, что через три дня после финала мундиаля, в котором Франция 18 декабря проиграла Аргентине, форвард вернулся к тренировкам с парижской командой. До этого он встретился с главным тренером "ПСЖ" Кристофом Гальтье и заявил, что ему не требуется ни моральный, ни физический отдых.

Также в СМИ появилась информация, что Мбаппе может принять участие в первом после перерыва матче против "Страсбурга", который пройдет 28 декабря. Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира — 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче. Южноамериканские футболисты оказались сильнее в серии послематчевых пенальти. Всего на счету Мбаппе в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи.

Он стал лучшим бомбардиром турнира. Ранее сообщалось, что трансфер французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" суммарно может обойтись испанскому клубу в 1 млрд евро.

Футбол,Кристоф Гальтье,Реал,
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