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33 минуты назад

Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022

Чемпионат.com

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся в расположение команды после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. В соцсетях «ПСЖ» появились фотографии 24-летнего форварда с базы команды. Мбаппе тепло поприветствовал главный тренер Кристоф Галтье.

Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022. Фото
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Соцсети
Соцсети

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром прошедшего ЧМ-2022, забив восемь голов в семи встречах. Сборная Франции заняла второе место, в финале уступив Аргентине (3:3, 2:4 пен.). Ранее Мбаппе уже выигрывал Кубок мира – в 2018 году. В финальной встрече в Москве на стадионе «Лужники» французы обыграли Хорватию (4:2). «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 41 очко после 15 матчей. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Баварией».

Футбол,Кристоф Галтье,
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