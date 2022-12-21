В пресс-службе Абрамовича отреагировали на слухи о покупке турецкого клуба

Пресс-служба российского предпринимателя и экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба.

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«Опубликованная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», – сообщила пресс-служба Романа Абрамовича «Спорт День за Днем».

Вчера, 20 декабря, Hurriyet сообщил, что Абрамович выбрал Стамбул в качестве места жительства, а также рассматривает возможность покупки турецкого клуба.

С 2003 по 2022 год Абрамович был владельцем «Челси». В марте россиянин был включен властями Великобритании в санкционный список, после чего предприниматель принял решение продать клуб. Новыми владельцами «синих» стали Тодд Боэли, Марк Уолтер и Хансйорг Висс.