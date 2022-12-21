В пресс-службе Абрамовича отреагировали на слухи о покупке турецкого клуба

Пресс-служба российского предпринимателя и экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба.
«Опубликованная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», – сообщила пресс-служба Романа Абрамовича «Спорт День за Днем».
Вчера, 20 декабря, Hurriyet сообщил, что Абрамович выбрал Стамбул в качестве места жительства, а также рассматривает возможность покупки турецкого клуба.
С 2003 по 2022 год Абрамович был владельцем «Челси». В марте россиянин был включен властями Великобритании в санкционный список, после чего предприниматель принял решение продать клуб. Новыми владельцами «синих» стали Тодд Боэли, Марк Уолтер и Хансйорг Висс.
В эпоху Абрамовича «Челси» стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии (5 раз), Кубка Футбольной лиги (3 раза), Суперкубка Англии (4 раза), а также победителем Лиги Чемпионов (2 раза), Лиги Европы (2 раза) и Суперкубка УЕФА.