«Локомотив» выкупит у «Крыльев Советов» полузащитника за 35 млн рублей

Отмечается, что 30% от суммы выкупа достанутся «Химкам» — такое условия был прописано при переходе Соколова в «Крылья Советов». В начале сезона-2022/2023 самарцы хотели продлить контракт с Артёмом, предложив ему улучшенные условия и увеличив сумму отступных. Однако футболист отказался от пролонгации, в результате чего стал получать меньше игрового времени.