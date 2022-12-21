«Локомотив» обменяет Бабкина в «Крылья Советов» на Соколова

Первую часть сезона 20 летний Бабкин провел в составе самарцев на правах аренды. При этом самарцы по итогам обмена не будут платить бывшему клубу Соколова «Химкам» процент от перепродажи 19 летнего футболиста.

Бабкин в текущем сезоне провел за «Крылья Советов» 12 матчей, в том числе 4 кубковых в стартовом составе, но присоединился к команде только в сентябре. Соколов принял участие в 15 играх, в 9 вышел в стартовом составе.