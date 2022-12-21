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1 час назад

«ПСЖ» увеличил продажи футболок Месси и Мбаппе в три раза после финала ЧМ — СМИ

Матч ТВ

Продажи футболок игроков «Пари Сен Жермен» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе после финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции резко выросли, сообщает L’Equipe.

У «ПСЖ» взлетели продажи футболок Месси и Мбаппе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча состоялась в воскресенье и завершилась победой аргентинцев в серии пенальти (3:3, 4:2), Месси оформил дубль. Мбаппе сделал хет трик, однако этого не хватило для победы французов.

Как отмечается в материале, объем заказов футболок Месси и Мбаппе на сайте клуба вырос более, чем на 200%. 40% продаж в воскресенье приходилось на жителей США.

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира.

Футбол,Лионель Месси,
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