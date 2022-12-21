У «ПСЖ» взлетели продажи футболок Месси и Мбаппе

Продажи футболок игроков «Пари Сен Жермен» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе после финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции резко выросли, сообщает L’Equipe.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Встреча состоялась в воскресенье и завершилась победой аргентинцев в серии пенальти (3:3, 4:2), Месси оформил дубль. Мбаппе сделал хет трик, однако этого не хватило для победы французов.

Как отмечается в материале, объем заказов футболок Месси и Мбаппе на сайте клуба вырос более, чем на 200%. 40% продаж в воскресенье приходилось на жителей США.