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1 час назад

Иранский футболист изобразил повешение, празднуя гол, протестуя против казней в стране

Чемпионат.com

Полузащитник «Санат Нафт» Мейсам Тохидаст отпраздновал гол в матче чемпионата Ирана жестом, изображающим повешение, отсылающим к смертным казням в стране, сообщает A Bola. В матче 12-го тура, в котором его клуб обыграл «Нассаджи» (2:0), футболист забил мяч на 76-й минуте. Празднуя взятие ворот, он провёл рукой по шее, а также затянул воображаемую петлю над головой, изобразив повешение.

Иранский футболист изобразил повешение, празднуя гол, протестуя против казней в стране
Фото: СоцсетиСоцсети

Жест понимается как протест против казней, проведённых иранским правительством после недавних массовых протестов, в ходе которых жители требовали большей свободы и гражданских прав. Демонстрации начались в Иране в сентябре 2022 года после смерти девушки Махсы Амини, которая была предположительно забита камнями Назидательным патрулём за «неподобающее ношение хиджаба».

Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022:

Футбол,
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