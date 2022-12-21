Стало известно, сколько зарабатывал лучший бомбардир РПЛ

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Василий Еремякин рассказал, сколько получал форвард Владимир Сычевой, который переходит в самарские «Крылья Советов».
«В «Оренбурге» есть потолок зарплат, который не достигает 2 миллионов рублей. То есть Сычевой не мог получать такую зарплату даже после продления контракта. Зарплата Сычевого была немного ниже максимально возможной зарплаты в нашем клубе.
Потолок зарплат в клубе составляет 1,8 миллиона рублей. У «Оренбурга» есть жесткая политика. Хотите играть стабильно в клубе, получайте столько-то, не хотите — идите и ищите, где стабильно», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».
20 декабря «РБ Спорт» сообщил, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов».
Отмечалось, что самарская команда выплатит «Оренбургу» отступные в размере 100 миллионов рублей. В проекте контракта с «Крыльями» есть пункт об отступных, но только для петербургского «Зенита».
В сезоне-2022/23 Сычевой забил уже 14 голов в 15 матчах и вместе с игроком московского «Спартака» Квинси Промесом делит первое место в списке лучших снайперов РПЛ.