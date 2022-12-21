Стало известно, сколько зарабатывал лучший бомбардир РПЛ

«В «Оренбурге» есть потолок зарплат, который не достигает 2 миллионов рублей. То есть Сычевой не мог получать такую зарплату даже после продления контракта. Зарплата Сычевого была немного ниже максимально возможной зарплаты в нашем клубе.



Потолок зарплат в клубе составляет 1,8 миллиона рублей. У «Оренбурга» есть жесткая политика. Хотите играть стабильно в клубе, получайте столько-то, не хотите — идите и ищите, где стабильно», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».