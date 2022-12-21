Появились новые подробности гибели 17-летней российской футболистки

По информации источника, 17-летняя футболистка находилась дома у подруги в Волгограде. Ее тело обнаружил дедушка подруги, вызвавший скорую помощь. Медикам удалось привести в чувство подругу спортсменки, но не Виноградову. После суток в реанимации подруга пришла в себя, однако о событиях вечера не помнит.