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1 час назад

В УЕФА подтвердили риск исключения Украины из организации

Газета.Ru

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила риск исключения Украинской ассоциации футбола (УАФ) из организации. Слова представителя пресс-службы передает Tribuna.com.

В УЕФА подтвердили риск исключения Украины из организации
Фото: Официальный сайт УЕФАОфициальный сайт УЕФА

Накануне вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал письмо, в котором ФИФА и УЕФА предупредили о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление делами.

«Мы можем подтвердить, что УЕФА подписал и отправил это письмо. У нас нет других комментариев», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее предполагалось, что ФИФА и УЕФА обеспокоены тем, что на членов УАФ будет осуществлено давление по поводу проведения внеочередного заседания исполкома. По информации СМИ, на заседании планируется проголосовать за отстранение главы УАФ Андрея Павелко и назначить на его пост Андрея Шевченко.

В конце ноября Печерский суд города Киева назначил меру пресечения Андрею Павелко. Чиновника арестовали на 2 месяца — до 22 января 2023 года. Тем не менее президент УАФ может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 9 млн 880 тыс. гривен (порядка 270 тыс. долларов).

Павелко подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц.

Футбол,Андрей Павелко,Олег Протасов,Андрей Шевченко,УЕФА,
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