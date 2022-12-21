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1 час назад

Появились новые подробности гибели 17-летней российской футболистки

Елена Прошина

Вратарь молодежного женского футбольного клуба ЦСКА 17-летняя Виктория Виноградова скончалась от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Появились новые подробности гибели 17-летней российской футболистки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, полицейские забрали из квартиры, где обнаружили Виноградову пакет с метадоном массой примерно 0,3 грамма. При этом пока неизвестно он ли стал причиной смерти или другое вещество. Это покажет экспертиза, но главной версией остается отравление.

О смерти Виноградовой стало известно сегодня, 21 декабря. О ее гибели сообщила пресс-служба ЖФК ЦСКА, отмечая, что трагедия произошла, когда спортсменка находилась в отпуске.

Ушла из жизни футболистка ЦСКА. Ей было 17 лет

Позже информацию о ее смерти «Ленте.ру» подтвердил ее брат. Он рассказал, что все случилось в Волгограде, где Виноградова гостила у своей подруги футболистки местного «Ротора». После похода в кино и обеда в кафе, они около 22:00 вернулись домой и легли спать. В 11:00 утра на следующий день, дедушка и бабушка подруги футболистки, обнаружили уже бездыханную Виноградову и свою внучку в коме. Они сразу вызвали скорую и девушек госпитализировали. У Виноградовой врачи диагностировали смерть, а ее подругу после суток перевели в реанимацию. На данный момент она уже пришла в себя, но не помнит ничего о событиях того вечера.

Футбол,ЦСКА,
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