В ЦСКА прокомментировали смерть 17-летней футболистки команды

"Мы держим связь с родственниками Виктории, чтобы быть в курсе сложившейся ситуации, однако по-прежнему не владеем всей достоверной информацией, чтобы сделать однозначный вывод о причинах смерти нашего игрока. В СМИ стали появляться различные версии относительно кончины Виктории, однако официальная причина смерти будет известна только после заключения судмедэксперта. К тому же в данный момент в погонях за сенсациями не совсем этично вдаваться во все подробности. Поэтому призываем дождаться официальной информации, а не выдавать версии и строить догадки", - рассказали в