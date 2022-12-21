В ЦСКА прокомментировали смерть 17-летней футболистки команды

Женский футбольный клуб (ЖФК) ЦСКА не владеет достоверной информацией о причинах смерти игрока молодежной команды Виктории Виноградовой, они будут известны только после заключения судмедэксперта. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ЖФК ЦСКА.
В среду клуб сообщил о смерти спортсменки. Виноградова скоропостижно скончалась в возрасте 17 лет. Спортсменка находилась в отпуске. Виноградова выступала на позиции вратаря, в завершившемся сезоне она не провела ни одного матча
"Мы держим связь с родственниками Виктории, чтобы быть в курсе сложившейся ситуации, однако по-прежнему не владеем всей достоверной информацией, чтобы сделать однозначный вывод о причинах смерти нашего игрока. В СМИ стали появляться различные версии относительно кончины Виктории, однако официальная причина смерти будет известна только после заключения судмедэксперта. К тому же в данный момент в погонях за сенсациями не совсем этично вдаваться во все подробности. Поэтому призываем дождаться официальной информации, а не выдавать версии и строить догадки", - рассказали в
"Давайте дождемся вердикта медиков, после чего можно будет говорить о причинах смерти Виктории. Еще раз выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктории. Также желаем скорейшего выздоровления ее подруге", - добавил собеседник агентства.