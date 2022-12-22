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22 минуты назад

Берлускони заинтересован в подписании Дзюбы в "Монцу"

Газета.Ruиещё 2

Итальянская «Монца» активно интересовалась российским нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24.

Берлускони заинтересован в подписании Дзюбы в "Монцу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник, в подписании форварда был заинтересован владелец клуба Сильвио Берлускони. «Монца» дебютировала в высшем дивизионе Италии в сезоне 2022/23. После 15 игр чемпионата команда идет на 14-м месте.

«Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривают предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой», — цитирует источника издание.

Напомним, что с 3 ноября российский форвард находится без команды после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор». Он провел в команде всего несколько месяцев. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Зенит».

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. «Адана» стала его первым зарубежным клубом.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

Ранее Роман Широков посоветовал Дзюбе перейти в «Сочи».

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