Вандерсон перешел из «Краснодара» в «Интернасьонал»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл перешёл в «Интернасьонал». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Срок аренды был рассчитан до конца текущего года. За «Интернасьонал» сейчас выступает бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

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Бразильский клуб активировал опцию выкупа футболиста. За «Интернасьонал» спортсмен выступает с марта на правах аренды. За это время он успел принять участие в 26 матчах. В них он забил шесть голов и отдал три голевые передачи.