Стали известны новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом

Португальский нападающий Криштиану Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» сроком до 2030 года. Новые подробности переговоров футболиста с саудовским клубом стали известны Marca.

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По информации источника, первые два с половиной года Роналду проведет в качестве игрока. Затем нападающий станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира-2030. Отмечается, что ради приглашения Роналду «Аль-Наср» готов расстаться с тремя футболистами.

5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Насра» в январе 2023 года. В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.