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1 час назад

Карпин высказался за проведения матчей с азиатскими командами

Спорт день за днемиещё 1

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможной интеграции в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Карпин высказался за проведения матчей с азиатскими командами
Фото: Официальный сайт АФКОфициальный сайт АФК

Сейчас сборная России и российские команда не принимают участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за санкций. В конце ноября президент РФС Александр Дюков анонсировал обсуждение интеграции российского футболу в АФК.

«Я за то, чтобы сборная играла официальные матчи. В Азиатской конфедерации – значит, там. Для кого то уровень Азиатской конфедерации был ниже плинтуса, но сейчас, слава богу, ЧМ 2022 многим открыл глаза», – сказал Карпин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

На чемпионате мира-2022 выступала сборная Южной Кореи, которая третий раз в своей истории вышла в плей-офф турнира, обыграв сборную Португалии со счетом 2:1.

Сборная Японии также смогла вырваться в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Испанию со счетом 2:1.

Чемпионом мира в третий раз за свою историю стала сборная Аргентины, в финале по пенальти обыграв Францию. Третье место заняла сборная Хорватии.

В 2022 году сборная России смогла сыграть в трех товарищеских матчах – со сборными Киргизии (1:2), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). О том, когда с России снимут ограничения ФИФА, неизвестно.

В АФК играют команды из 47 стран. В их числе – Китай, Австралия, Шри Ланка, Иран, Япония.

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