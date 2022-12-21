Карпин высказался за проведения матчей с азиатскими командами

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможной интеграции в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Фото: Официальный сайт АФК Официальный сайт АФК

Сейчас сборная России и российские команда не принимают участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за санкций. В конце ноября президент РФС Александр Дюков анонсировал обсуждение интеграции российского футболу в АФК.

«Я за то, чтобы сборная играла официальные матчи. В Азиатской конфедерации – значит, там. Для кого то уровень Азиатской конфедерации был ниже плинтуса, но сейчас, слава богу, ЧМ 2022 многим открыл глаза», – сказал Карпин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

На чемпионате мира-2022 выступала сборная Южной Кореи, которая третий раз в своей истории вышла в плей-офф турнира, обыграв сборную Португалии со счетом 2:1.

Сборная Японии также смогла вырваться в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Испанию со счетом 2:1.

Чемпионом мира в третий раз за свою историю стала сборная Аргентины, в финале по пенальти обыграв Францию. Третье место заняла сборная Хорватии.

В 2022 году сборная России смогла сыграть в трех товарищеских матчах – со сборными Киргизии (1:2), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). О том, когда с России снимут ограничения ФИФА, неизвестно.