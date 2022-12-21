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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Мартинеса

Спорт день за днем

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, информирут Football Insider.

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Мартинеса
Фото: EPAEPA

По данным источника, «красные дьяволы» ищут долгосрочную замену Давиду де Хеа, чей контракт заканчивается в июне 2023 года.

Мартинес перешел в «Астон Виллу» из лондонского «Арсенала» за 17,4 млн евро в сентябре 2020 года. Контракт аргентинского голкипера с «Астон Виллой» действует до конца 2027 года.

30-летнего аргентинца признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года в Катаре. На мундиале ему удалось завоевать трофей со сборной Аргентины впервые за 36 лет. В последний раз команда добивалась такого достижения в 1986 году, когда в составе блистал Диего Армандо Марадона.

Сообщалось, что к игроку проявляет интерес мюнхенская «Бавария», которая лишилась основного вратаря Мануеля Нойера до конца нынешнего сезона.

После 15 туров АПЛ «Астон Вилла» занимает 12-е место с 18 очками. «Манчестер Юнайтед» идет 5-м с 26 очками.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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