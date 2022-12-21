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51 минуту назад

В Аргентине могут выпустить банкноты с изображением Месси

Елена Прошина

Руководство Центрального банка Аргентины рассматривает возможность выпуска памятных банкнот с изображением капитана национальной сборной по футболу Лионеля Месси в честь победы команды на Чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

В Аргентине могут выпустить банкноты с изображением Месси
Фото: соцсетисоцсети

Представители банка Лисандро Клери и Эдуардо Хекер считают, что новый дизайн купюр подвигнет аргентинцев коллекционировать их. Предполагается, что изображение Месси нанесут на банкноту в 1000 песо, поскольку форвард выступает под десятым номером.

Месси вернулся в родной город после победы на чемпионате мира

На обратной стороне думают разместить надпись «La Scaloneta» — прозвище главного тренера сборной страны Лионеля Скалони.

На данный момент инициатива еще не принята официально. Но в прошлый раз, когда сборная Аргентины стала чемпионом мира в 1986 году, банк выпускал памятные монеты, посвященные этому событию.

В настоящее время сборная Аргентины является уже трехкратным чемпионом мира. Первое место в турнире команда занимала в 1978, 1986 и 2022 годах.

Футбол,Лионель Месси,
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