В Аргентине могут выпустить банкноты с изображением Месси

Руководство Центрального банка Аргентины рассматривает возможность выпуска памятных банкнот с изображением капитана национальной сборной по футболу Лионеля Месси в честь победы команды на Чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает «Чемпионат».
Представители банка Лисандро Клери и Эдуардо Хекер считают, что новый дизайн купюр подвигнет аргентинцев коллекционировать их. Предполагается, что изображение Месси нанесут на банкноту в 1000 песо, поскольку форвард выступает под десятым номером.
На обратной стороне думают разместить надпись «La Scaloneta» — прозвище главного тренера сборной страны Лионеля Скалони.
На данный момент инициатива еще не принята официально. Но в прошлый раз, когда сборная Аргентины стала чемпионом мира в 1986 году, банк выпускал памятные монеты, посвященные этому событию.
В настоящее время сборная Аргентины является уже трехкратным чемпионом мира. Первое место в турнире команда занимала в 1978, 1986 и 2022 годах.