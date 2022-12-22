Подруга Роналду: "Я девушка лучшего игрока в мире"

«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Это самый красивый мужчина из всех, которых я когда

Да, я девушка лучшего игрока в мире, однако людям — а часто это именно девушки — не нужно говорить об этом пренебрежительно. Вероятно, наши отношения позволили многим моим мечтам осуществиться, но я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, вне зависимости от того, являюсь я уборщицей, продавщицей или моделью», — сказала Родригес в интервью Elle.