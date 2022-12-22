Президент "Барселоны" Лапорта заявил, что в клубе хотят возвращения Месси

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Сейчас он является игроком "ПСЖ", у него есть контракт. Лионель только что стал чемпионом мира. Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времен. Он был в "Барселоне", здесь стал тем игроком, которого все знают. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится", - передает слова Лапорты Goal.