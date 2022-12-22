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33 минуты назад

Президент "Барселоны" Лапорта заявил, что в клубе хотят возвращения Месси

Газета.Ruиещё 1

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что в клубе хотят возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Президент "Барселоны" Лапорта заявил, что в клубе хотят возвращения Месси
Фото: ALBERT GEA/ReutersALBERT GEA/Reuters

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Сейчас он является игроком "ПСЖ", у него есть контракт. Лионель только что стал чемпионом мира. Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времен. Он был в "Барселоне", здесь стал тем игроком, которого все знают. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится", - передает слова Лапорты Goal.

Напомним, что Месси перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр. Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони заинтересован в подписании Артема Дзюбы в "Монцу".

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