«МЮ» одержал победу в шести из семи последних матчей

Игроки « Манчестер Юнайтед », который возглавляет голландский тренер Эрик тен Хаг, выиграли шесть из семи своих последних встреч во всех соревнованиях.

Начиная с 27 октября манкунианцы во всех турнирах одержали солидные шесть побед в семи встречах. Вчера, 21 октября, команда тен Хага уверенно переиграла «Бёрнли» в Кубке лиги (2:0). Отметим, что единственное поражение на этом отрезке клуб из Манчестера потерпел от бирмингемской «Астон Виллы» в рамках 15-го тура АПЛ.