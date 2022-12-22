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45 минут назад

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в шести из семи последних матчей

Чемпионат.comиещё 1

Игроки «Манчестер Юнайтед», который возглавляет голландский тренер Эрик тен Хаг, выиграли шесть из семи своих последних встреч во всех соревнованиях.

«МЮ» одержал победу в шести из семи последних матчей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Начиная с 27 октября манкунианцы во всех турнирах одержали солидные шесть побед в семи встречах. Вчера, 21 октября, команда тен Хага уверенно переиграла «Бёрнли» в Кубке лиги (2:0). Отметим, что единственное поражение на этом отрезке клуб из Манчестера потерпел от бирмингемской «Астон Виллы» в рамках 15-го тура АПЛ.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт с «Ноттингем Форест» 27 декабря. Встреча 17-го тура чемпионата Англии начнётся в 23:00 мск. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают пятое место. В активе команды 26 очков после 14 сыгранных матчей.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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