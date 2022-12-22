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1 час назад

Состояние Пеле ухудшилось

Евро-футбол.Ру

Состояние легендарного бразильского экс-футболиста Пеле в последнее время стало только хуже, так что трёхкратный чемпион мира пока остаётся в больнице.

Состояние Пеле ухудшилось
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам врачей клиники в Сан-Паулу, где Пеле сейчас находится, у 82-летнего бразильца наблюдается отрицательная динамика лечения онкологического заболевания, а именно рака толстой кишки. Состояние бывшего футболиста становится с каждым днём только хуже, так что в ближайшее время ему потребуется более тщательный уход.

Напомним, что Пеле является единственным футболистом в истории, кому удалось трижды выиграть чемпионат мира. Побед с бразильской сборной легендарный игрок добивался в 1958, 1962 и 1970 годах.

Футбол,
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