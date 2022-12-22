Состояние Пеле ухудшилось

Состояние легендарного бразильского экс-футболиста Пеле в последнее время стало только хуже, так что трёхкратный чемпион мира пока остаётся в больнице.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По словам врачей клиники в Сан-Паулу, где Пеле сейчас находится, у 82-летнего бразильца наблюдается отрицательная динамика лечения онкологического заболевания, а именно рака толстой кишки. Состояние бывшего футболиста становится с каждым днём только хуже, так что в ближайшее время ему потребуется более тщательный уход.