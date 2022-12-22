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17 минут назад

Романцев: переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола может стать дорогой в никуда

ТАССиещё 4

Переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в четверг высказал бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.

Экс-тренер сборной России резко высказался о переходе в азиатскую лигу
Фото: ТАССТАСС

27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что организация на заседании исполкома 23 декабря рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

"То, что это совсем иной футбольный мир, - совершенно очевидно, и уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда - считает Романцев. - Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА (Международная федерация футбола)".

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не принимала участия в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.

Сборная России после отстранения в сентябре провела неофициальный товарищеский матч с командой Киргизии (2:1). В ноябре подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграли с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0. Игры шли в зачет рейтинга ФИФА.

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