Экс-тренер сборной России резко высказался о переходе в азиатскую лигу

Переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в четверг высказал бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.
27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что организация на заседании исполкома 23 декабря рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
"То, что это совсем иной футбольный мир, - совершенно очевидно, и уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда - считает Романцев. - Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА (Международная федерация футбола)".
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не принимала участия в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.
Сборная России после отстранения в сентябре провела неофициальный товарищеский матч с командой Киргизии (2:1). В ноябре подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграли с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0. Игры шли в зачет рейтинга ФИФА.