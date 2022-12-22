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25 минут назад

Давид Алаба в девятый раз признан лучшим футболистом года в Австрии

ТАСС

Защитник испанского "Реала" Давид Алаба признан лучшим футболистом Австрии по итогам 2022 года. Об этом в четверг сообщило Австрийское агентство печати, которое ежегодно составляет этот рейтинг на основе голосования главных тренеров клубов австрийской бундеслиги.

Давид Алаба вновь признан лучшим футболистом года в Австрии
Фото: EPAEPA

Главная австрийская футбольная награда присуждена Алабе в девятый раз. Спортсмен является рекордсменом по обладанию этим титулом в Австрии.

Алаба в голосовании обошел нападающего итальянской "Болоньи" Марко Арнаутовича, полузащитника германского "Лейпцига" Конрада Лаймера, защитника нидерландского "Фейенорда" Гернота Траунера.

Алабе 30 лет, защитник перешел в "Реал" летом 2021 года. С 2009 до 2021 год он выступал за мюнхенскую "Баварию". Алаба является десятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира.

Впервые присуждение титула лучшего футболиста Австрии состоялось в 1984 году. Рейтинг составляют на основе результатов голосования главных тренеров и спортивных менеджеров команд австрийской бундеслиги.

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