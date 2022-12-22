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52 минуты назад

В «Реале» вновь заинтересовались покупкой Мбаппе

Lenta.ru

В испанском «Реале» вновь заинтересовались покупкой французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом стало известно La Gazzetta dello Sport.

В «Реале» вновь заинтересовались покупкой Мбаппе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Реал» нацелился на трансфер Мбаппе летом 2023 года. По информации источника, соглашение футболиста с ПСЖ не пугает владельца мадридского клуба Флорентина Переса. Отмечается, что испанцы готовы выплачивать Мбаппе аналогичную сумму. Сливочные также предложат форварду различные бонусы при подписании контракта.

Ранее стало известно о желании форварда покинуть ПСЖ летом 2023 года. Отмечается, что футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат. Ради этого он согласен на серьезное понижение зарплаты.

В сентябре мадридцы заявили, что никогда не предложат форварду пополнить состав команды. Переса оскорбило то, что Мбаппе сообщил ему о подписании соглашения с ПСЖ в переписке, а не по телефону. Также уточнялось, что в клубе опасаются негативной реакции болельщиков на переход форварда.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Футбол,Реал,
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