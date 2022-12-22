В «Реале» вновь заинтересовались покупкой Мбаппе

В испанском «Реале» вновь заинтересовались покупкой французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом стало известно La Gazzetta dello Sport.

«Реал» нацелился на трансфер Мбаппе летом 2023 года. По информации источника, соглашение футболиста с ПСЖ не пугает владельца мадридского клуба Флорентина Переса. Отмечается, что испанцы готовы выплачивать Мбаппе аналогичную сумму. Сливочные также предложат форварду различные бонусы при подписании контракта.

Ранее стало известно о желании форварда покинуть ПСЖ летом 2023 года. Отмечается, что футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат. Ради этого он согласен на серьезное понижение зарплаты.

В сентябре мадридцы заявили, что никогда не предложат форварду пополнить состав команды. Переса оскорбило то, что Мбаппе сообщил ему о подписании соглашения с ПСЖ в переписке, а не по телефону. Также уточнялось, что в клубе опасаются негативной реакции болельщиков на переход форварда.