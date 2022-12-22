Marca: Роналду подпишет контракт с "Аль-Нассром" до 2030 года

Португальский форвард Криштиану Роналду подпишет контракт «Аль-Нассром» из Саудовской Аравии до 2030 года. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что два с половиной года нападающий проведет в качестве игрока клуба, а затем будет выступать в качестве посла Саудовской Аравии, которая совместно с Грецией и Египтом хочет провести чемпионат мира — 2030.

В течение последних двух недель 37-летний португалец размышлял о трансфере. Он попросил дополнительное время, прежде чем поставить свою подпись в контракте. Соглашение между «Аль-Нассром» и Роналду может быть заключено в самое ближайшее время.

По контракту португалец будет получать около 200 миллионов евро в год в качестве игрока. На данный момент точно неизвестно, сколько он заработает в должности посла ЧМ-2030.