Чалханоглу: «Верю, что «Интер» сможет выиграть Лигу чемпионов»

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я верю, что мы можем сделать это в нынешнем сезоне. Не знаю почему, но у меня хорошее предчувствие. Мы вышли из очень сложной группы. «Порту» – очень сильная команда, но если мы сыграем так, как с «Барселоной» – мы можем выйти в четвертьфинал», – заявил Чалханоглу в интервью Il Corriere dello Sport.