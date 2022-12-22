Колосков: «ФИФА не позволит России играть в Азиатской конфедерации»

Рассуждать о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) бессмысленно, сборная России и там не сможет выступать из за санкций ФИФА, сказал «Матч ТВ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что на исполкоме организации будет рассмотрен вопрос о переходе России из УЕФА в АФК. Ближайший исполком РФС пройдет 23 декабря. Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР отметил, что чемпионат мира в Катаре открыл глаза тем, кто считал уровень азиатских сборных «ниже плинтуса».

— Прежде всего, никто не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию. Делать нам там нечего. Не забывайте, что на Россию наложены санкции не только УЕФА, но и ФИФА, где четко прописано — сборной России запрещены любые соревнования под эгидой ФИФА. Поэтому хоть Азиатская, хоть Африканская конфедерация — ты нигде не скроешься от этих санкций. Нам не разрешат играть там.

Что касается уровня азиатских сборных, я не заметил, что они сделали какой то рывок на чемпионате мира в Катаре. Япония как играла на приличном уровне, так и играет. Южная Корея как играла на более менее приличном уровне, так и есть сейчас. Иран играл посредственно. Австралия тоже ничем не проявила себя. Саудовцы сотворили сенсацию, победили Аргентину, но дальше всё закончилось. Они сыграли на своем уровне.

Никакого прогресса у азиатских сборных я не увидел, равно как и в Африке. Раньше там команды были посильнее. Хотя сборная Марокко удивила, оставила приятное впечатление. Команда играла в замечательный, красивый, привлекательный футбол. Видно было, что у команды хороший потенциал, и она его реализовала.

— То есть про переход в Азию не стоит сейчас вообще задумываться?